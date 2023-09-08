Карпин заявил, что по первой игре сборной России против Египта нельзя делать выводы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий по прошедшему 7 сентября товарищескому матча против олимпийской командой Египта.

»Я бы не стал давать оценки конкретно по вчерашней игре. Да, свое видение у меня есть, но давать оценки после двух дней тренировок не стал бы. Кто-то быстрее впитывает информацию, кто-то медленнее, кто-то может сразу показать себя, кто-то через 2-3 тренировки. Плюс те условия, в которых оказались игроки, начиная от перелета, заканчивая погодой. На кого-то влияет жара, кто-то её не чувствует. Не стал бы по одной игре делать какие-то глубокие выводы. Есть игроки, которые вчера показали более достойный уровень, кто-то не смог. Это нормальное явление», - сказал Карпин корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, сборная России в рамках тренировочных сборов проведёт еще один матч со сборной Египта и встречу с национальной командой Катара.