Валерий Карпин высказался о зарплате футболистов в чемпионате России 

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил заработок футболистов в Российской премьер-лиге.

«Если бы мне платили в России, в мое время я имею в виду, в два раза больше, чем в Испании, я бы вряд ли бы уехал. Многие молодые футболисты по той же причине не уезжают в Европу», – сказал 54-летний специалист в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

В прошедшее межсезонье Арсен Захарян перешёл в испанский «Реал Сосьедад», а Далер Кузяев присоединился к французскому «Гавру».