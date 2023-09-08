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Валерий Карпин высказался о зарплате футболистов в чемпионате России 

По мнению российского специалиста, многие игроки не хотят переезжать в Европу из-за комфортной жизни в своей стране. 
08 сентября 2023 22:46
автор: Никита Плохих

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил заработок футболистов в Российской премьер-лиге.

«Если бы мне платили в России, в мое время я имею в виду, в два раза больше, чем в Испании, я бы вряд ли бы уехал. Многие молодые футболисты по той же причине не уезжают в Европу», – сказал 54-летний специалист в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

В прошедшее межсезонье Арсен Захарян перешёл в испанский «Реал Сосьедад», а Далер Кузяев присоединился к французскому «Гавру».

источник: «Советский спорт»
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