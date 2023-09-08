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Нападающий ЦСКА Гайч заинтересовал три турецких клуба

Аргентинец принадлежит московской команде с 2020 года. 
08 сентября 2023 23:00
автор: Глеб Шевяков

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы три турецкие команды. Сообщается, что одним из кандидатов на аргентинского игрока является «Аланьяспор». Речь идёт об аренде с возможностью выкупа и также без этой опции.

Гайч присоединился к ЦСКА в августе 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл семь матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с красно-синими рассчитан до конца 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,8 миллиона евро.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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