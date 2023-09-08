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Скопинцев отреагировал на свой дебютный вызов в сборную России

11 сентября российская национальная команда сыграет против олимпийской сборной Египта. 
08 сентября 2023 23:11
автор: Никита Плохих

Фланговый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями по поводу своего дебютного вызова в состав сборной России.

«Безусловно, очень рад, что меня пригласили. Наконец удостоился этой возможности, хочу себя проявить и помочь команде одерживать победы и высокие результаты. Когда раньше не вызывали, первое время переживал. Потом просто сконцентрировался на себе, абстрагировался от лишнего и сделал все так, чтобы перевернуть ситуацию. Спасибо, что тренер обратил на меня снова внимание и я попал в этот список», – признался 26-летний футболист в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

В понедельник, 11 сентября, в Суэце состоится второй товарищеский матч между сборными России и олимпийской национальной командой Египта. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени. Первая игра сборных завершилась вничью (1:1).

источник: «Советский спорт»
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