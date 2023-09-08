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Скопинцев - о Головине: это очень классный футболист

Оба игрока вызваны в сборную России.
08 сентября 2023 23:16
автор: Максим Скороходов, Никита Плохих

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о коллеге по сборной России хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Да, безусловно, это очень классный футболист, с которым я знаком уже очень давно. Он обладает уникальной техникой, есть, что посмотреть. Но каждый футболист должен быть уникальным, развивать свой неповторимый стиль», - сказал Скопинцев корреспонденту «Советского спорта».

Предполагается, что оба игрока сыграют за сборную России 12 сентября против Катара в Эль-Вакре. Встреча начнётся в 18:15 мск.

источник: «Советский спорт»
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