Магомед-Шапи Сулейманов перешёл на правах аренды в греческий «Арис» 

«Арис» из Солоники объявил о переходе форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом сообщает пресс-служба греческой команды.

Как утверждает источник, сделка рассчитана до лета 2024 года с право выкупа российского футболиста.

«Рад приехать в «Арис». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю всё, чтобы помочь своей новой команде», — заявил игрок.

Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне в составе «быков» он принял участие в двух матчах и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.