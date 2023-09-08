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Гол Пашалича помог сборной Хорватии разгромить Латвию в матче отбора к Евро-2024

Хорваты отправили в ворота соперника пять безответных мячей. 
08 сентября 2023 23:39
автор: Глеб Шевяков

Сборная Хорватии дома одержала разгромную победу над национальной командой Латвии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дубль оформил Бруно Петкович (3-я, 44-я минуты), по голу забили Лука Иванушец (13), Андрей Крамарич (68) и Марио Пашалич (78).

Таким образом, сборная Хорватии располагается на втором месте в турнирной таблице группы D, набрав семь очков после трёх проведённых матчей. Латвия идёт на последней, 5-й позиции, не имея очков в своём активе.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Хорватия – Латвия – 5:0 (3:0)

Голы: Петкович, 3, 44. Иванушец, 13. Крамарич, 68. Пашалич, 78.

источник: «Советский спорт»
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