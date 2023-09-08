Сборная Португалии победила Словакию в матче отбора на Евро-2024

Сборная Португалии в гостевом матче победила команду Словакии со счётом 1:0 в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы.

Единственный мяч на 43-й минуте забил Бруну Фернандеш. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, провел весь матч, но не отличился результативными действиями.

В этой же группе Люксембург победил Исландию - 3:1. А Босния и Герцеговина одолела Лихтенштейн -2:1.

Португальцы набрали 15 очков и занимают первое место в группе J. Второе и третье место по очкам (10) делят Словакия и Люксембург. По дополнительным показателям второе место на данный момент занимают словаки.