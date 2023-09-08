Сборная Армении упустила победу над Турцией в матче отбора к чемпионату Европы-2024

Национальная команда Армении на выезде сыграла вничью со сборной Турции в матче отборочного этапа к Евро 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За гостевую команду гол забил Артак Дашян на 49-й минуте. Хозяева поля ответили забитым мячом Бертуга Йылдырыма на 88-й минуте.

Таким образом, сборная Турции сохранила первое место в турнирной таблице группы D, набрав десять очков после пяти матчей. Национальная команда Армении находится на третьей позиции, имея в своём активе семь очков.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Турция – Армения – 1:1 (0:0)

Голы: Йылдырым, 88 – Дашян, 49.