Карпин назвал «смешной» задачу выиграть у Катара

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о поставленных перед национальной командой задачей в матче с Катаром.

«Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Это стоит всегда. Показать болельщикам и для самих себя, что сборная есть и функционирует», - приводит корреспондент «Советского спорта» слова Карпина.

Матч Катар - Россия пройдёт 12 сентября в Эль-Вакре и начнётся в 18:15 мск.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.