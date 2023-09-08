Карпин назвал «смешной» задачу выиграть у Катара

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о поставленных перед национальной командой задачей в матче с Катаром.
«Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Это стоит всегда. Показать болельщикам и для самих себя, что сборная есть и функционирует», - приводит корреспондент «Советского спорта» слова Карпина.
Матч Катар - Россия пройдёт 12 сентября в Эль-Вакре и начнётся в 18:15 мск.
В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.
источник: «Советский спорт»