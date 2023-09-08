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Карпин назвал «смешной» задачу выиграть у Катара

Главный тренер сборной России назвал цели товарищеского матча.
Карпин назвал «смешной» задачу выиграть у Катара
08 сентября 2023 23:56
автор: Максим Скороходов, Никита Плохих
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о поставленных перед национальной командой задачей в матче с Катаром.

«Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Это стоит всегда. Показать болельщикам и для самих себя, что сборная есть и функционирует», - приводит корреспондент «Советского спорта» слова Карпина.

Матч Катар - Россия пройдёт 12 сентября в Эль-Вакре и начнётся в 18:15 мск.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

источник: «Советский спорт»
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