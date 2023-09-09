Бразилия разгромила Боливию на старте отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Бразилии нанесла поражение команде Боливии в матче отоборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Хозяева выиграли со счётом 5:1. В составе бразильской команды по дублю оформили Родриго (24-я и 53-я минуты) и Неймар (61-я и 93-я). Еще один мяч в активе Рафиньи (47-я).

Автором единственного гола Боливии стал Виктор Абрего (78-я).

Напомним, что в отборочном турнире Южной Америки участвуют десять сборных. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир ЧМ-2026.