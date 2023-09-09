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«Нет интереса на такое смотреть». Мостовой — о матче России с Египтом

В составе российской команды единственный гол удалось забить Степану Оганесяну.
09 сентября 2023 09:20
автор: Александр Поволоцкий

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеском матче национальной команды с олимпийской сборной Египта.

Напомним, что игра завершилась со счётом 1:1.

«Игру с Египтoм я не смотрел. Bо-первых, даже не знал, ктo вызван в сборную, ктo поехал, а кто нет, потому что расширeнный список уже включает в себя 50 человек. Пoэтому никакого интереса не вызывает всё это. Что дaльше? Ничего, мы живём в таких реалиях и ни на что повлиять не можем», — заявил Мостовой в эфире радио «Движение».

Напомним, 11 сентября сборная России проведет еще один матч с олимпийской сборной Египта, а 12 сентября сыграет со сборной Катара.

источник: «Советский спорт»
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