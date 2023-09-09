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Агент Бистровича заявил, что тренеры ЦСКА не гарантируют игроку место в составе

Хавбек перешёл в российский клуб в январе 2018 года.
09 сентября 2023 10:00
автор: Александр Поволоцкий

Агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича рассказал о ситуации с игровым временем футболиста в матчах клуба.

В текущем сезоне 25-летний хорват не провёл ни одной игры за армейцев.

«Никто в тренерском штабе ЦСКА не гарантирует Кристияну место в стартовом составе. Он упорно работает, чтобы получить шанс и игровое время. Бистрович хочет доказать, что ещё способен помочь ЦСКА. Думаю, его история не окончена», – цитирует Вукмила Вукмирицу »Метарейтинг».

Отметим, что ранее Бистрович уходил в аренды в «Касымпашу», «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну».

источник: «Метарейтинг»
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