Агент Бистровича заявил, что тренеры ЦСКА не гарантируют игроку место в составе

Агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича рассказал о ситуации с игровым временем футболиста в матчах клуба.

В текущем сезоне 25-летний хорват не провёл ни одной игры за армейцев.

«Никто в тренерском штабе ЦСКА не гарантирует Кристияну место в стартовом составе. Он упорно работает, чтобы получить шанс и игровое время. Бистрович хочет доказать, что ещё способен помочь ЦСКА. Думаю, его история не окончена», – цитирует Вукмила Вукмирицу »Метарейтинг».

Отметим, что ранее Бистрович уходил в аренды в «Касымпашу», «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну».