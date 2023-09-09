В «Оренбурге» подтвердили, что могут арендовать Михайлова после его трансфера в «Зенит»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слухи о возможной аренде Ярослава Михайлова после его трансфера из «Пари НН» в «Зенит».

Напомним, футбольный инсайдер Иван Карпов сообщил, что санкт-петербургский клуб договорился с «Пари НН» о переходе 20-летнего полузащитника, который сразу же будет отдан в аренду «Оренбургу».

«Такая возможность существует. Но надо подождать», — цитирует Андреева телеканал «Матч ТВ».

Михайлов является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита». В прошлом сезоне он провёл за «Пари НН» 23 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.