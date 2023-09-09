ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Пятикратный победитель Лиги чемпионов отказался давать футболку украинскому футболисту

Инцидент произошёл в 4-м туре АПЛ.
Пятикратный победитель Лиги чемпионов отказался давать футболку украинскому футболисту
09 сентября 2023 10:29
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал об инциденте с бразильским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Каземиро после встречи 4-го тура АПЛ, в котором «канониры» одержали победу со счётом 3:1.

«Я перед игрой спросил у Жезуса, смогу ли я получить футболку Каземиро. Он ответил: «Да, я у него заберу». Потом я увидел их и подошёл на поле. Он начал снимать футболку, отдавая её Жезусу. Я сказал: «Сюда, на базу». А он говорит: «Нет-нет. Спрашивай у Томаса Парти». Я так понимаю, что он смотрел моё интервью, где меня спросили, кого я выбрал бы из опорников. Даже такие люди, имеющие такой багаж опыта, обращают на это внимание и могут немного обидеться», – цитирует Зинченко издание ua.tribuna.com.

Напомним, 31-летний Каземиро одержал пять побед в Лиге чемпионов в составе мадридского «Реала». Также он является обладателем Кубка Америки в составе сборной Бразилии.

26-летний украинский защитник Александр Зинченко является четырехкратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити».

источник: UA Tribuna
Бенхамин Гарре признан лучшим футболистом РПЛ в июле и августе
Полузащитник «Крыльев Советов» стал лучшим в голосовании экспертов.
09.09.2023 11:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Ювентус» хочет продлить контракт с полузащитником Рабьо
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 млн евро.
09.09.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Оренбурге» подтвердили, что могут арендовать Михайлова после его трансфера в «Зенит»
Минувший сезон полузащитник провёл в Нижнем Новгороде.
09.09.2023 10:19
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Агент Бистровича заявил, что тренеры ЦСКА не гарантируют игроку место в составе
Хавбек перешёл в российский клуб в январе 2018 года.
09.09.2023 10:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Нет интереса на такое смотреть». Мостовой — о матче России с Египтом
В составе российской команды единственный гол удалось забить Степану Оганесяну.
09.09.2023 09:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Карпин рассказал о состоянии Пиняева
По словам тренера, игрок близок к возвращению в строй.
09.09.2023 08:39
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.