Пятикратный победитель Лиги чемпионов отказался давать футболку украинскому футболисту

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал об инциденте с бразильским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Каземиро после встречи 4-го тура АПЛ, в котором «канониры» одержали победу со счётом 3:1.

«Я перед игрой спросил у Жезуса, смогу ли я получить футболку Каземиро. Он ответил: «Да, я у него заберу». Потом я увидел их и подошёл на поле. Он начал снимать футболку, отдавая её Жезусу. Я сказал: «Сюда, на базу». А он говорит: «Нет-нет. Спрашивай у Томаса Парти». Я так понимаю, что он смотрел моё интервью, где меня спросили, кого я выбрал бы из опорников. Даже такие люди, имеющие такой багаж опыта, обращают на это внимание и могут немного обидеться», – цитирует Зинченко издание ua.tribuna.com.

Напомним, 31-летний Каземиро одержал пять побед в Лиге чемпионов в составе мадридского «Реала». Также он является обладателем Кубка Америки в составе сборной Бразилии.

26-летний украинский защитник Александр Зинченко является четырехкратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити».