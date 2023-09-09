Эммануэль Эменике: в «Спартаке» мне потребовался год, чтобы разобрать, что говорит Макгиди

Нигерийский экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что в составе красно-белых ему было очень тяжело найти общий язык с ирландским футболистом Эйденом Макгиди.

«У него тоже родной язык английский, но его было невозможно понять. Мне потребовался год, чтобы разобрать, что говорит Макгиди. «Спартак» – это был один из лучших моих периодов в карьере. Не из-за Макгиди, конечно, а вообще потому, как ко мне относились», — заявил Эменике в интервью изданию «Чемпионат».

Отметим, что сам нигериец в составе «Спартака» стал серебряным призёром чемпионата России-2012. Эменике выступал за красно-белых до 2013 года.