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Эммануэль Эменике: в «Спартаке» мне потребовался год, чтобы разобрать, что говорит Макгиди

В 2013 году он выиграл Кубок африканских наций в составе Нигерии.
09 сентября 2023 11:50
автор: Виталий Овсянников

Нигерийский экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что в составе красно-белых ему было очень тяжело найти общий язык с ирландским футболистом Эйденом Макгиди.

«У него тоже родной язык английский, но его было невозможно понять. Мне потребовался год, чтобы разобрать, что говорит Макгиди. «Спартак» – это был один из лучших моих периодов в карьере. Не из-за Макгиди, конечно, а вообще потому, как ко мне относились», — заявил Эменике в интервью изданию «Чемпионат».

Отметим, что сам нигериец в составе «Спартака» стал серебряным призёром чемпионата России-2012. Эменике выступал за красно-белых до 2013 года.

источник: Чемпионат.com
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