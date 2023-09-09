Бывший нападающий «Спартака» Эменике назвал самое странное событие в своей карьере в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике назвал самое странное событие за время выступления в РПЛ.

За красно-белых нигериец провел 49 матчей, в которых забил 24 мяча.

«Удаление с «Зенитом» ― самая невероятная вещь, которая происходила со мной в России. Правда, еще была красная в матче с «Динамо», когда фанаты скандировали насчет меня. А я был молод и среагировал – показал средний палец», — приводит «Чемпионат Эменике.

Матч с «Зенитом» прошел в мае 2012 года. «Спартак» обыграл клуб из Санкт-Петербурга.

Эменике отметился голом в этой встрече, а вскоре арбитр Владимир Казьменко удалил нигерийца, посчитав, что нападающий показал неприличный жест в адрес трибун.