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Бывший нападающий «Спартака» Эменике назвал самое странное событие в своей карьере в РПЛ

С московским клубом футболист стал серебряным призером турнира.
09 сентября 2023 12:24
автор: Александр Поволоцкий

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике назвал самое странное событие за время выступления в РПЛ.

За красно-белых нигериец провел 49 матчей, в которых забил 24 мяча.

«Удаление с «Зенитом» ― самая невероятная вещь, которая происходила со мной в России. Правда, еще была красная в матче с «Динамо», когда фанаты скандировали насчет меня. А я был молод и среагировал – показал средний палец», — приводит «Чемпионат Эменике.

Матч с «Зенитом» прошел в мае 2012 года. «Спартак» обыграл клуб из Санкт-Петербурга.

Эменике отметился голом в этой встрече, а вскоре арбитр Владимир Казьменко удалил нигерийца, посчитав, что нападающий показал неприличный жест в адрес трибун.

источник: Чемпионат.com
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