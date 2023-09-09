«Барселона» продаёт куски травы с «Камп Ноу» за 420 евро

Сегодня, 9 сентября, издание Sport.es сообщает о том, что у болельщиков «Барселоны» появилась возможность приобрести куски травы с газона «Камп Ноу».

На текущий момент стадион каталонского клуба закрыт на реконструкцию.

Согласно данным источника, руководство сине-гранатовых решило продать большое количество товаров, связанных с ареной. Фанаты могут приобрести мини-модель стадиона, игральные кости, сиденья, фрагмент сетки ворот и многие другие эксклюзивы. Отметим, что куски травы стоимостью 420 евро завершены нотариусом.