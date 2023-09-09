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Сын Цымбаларя рассказал о желании отца играть за границей

Игрок мог покинуть московский «Спартак».
09 сентября 2023 13:06
автор: Степан Шереметьев

Сын Ильи Цымбаларя Олег признался, что отец, так и не уехавший выступать за рубеж, хотел такого поворота в своей карьере.

«Конечно, хотел! И я бы этого очень хотел. Он и был одним из тех в России, кто подошел бы под формат европейского футбола и хорошо сыграл где угодно. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Думаю, если бы он уехал в европейский клуб и закрепился там, его судьба сложилась по-другому» — сказал Цымбаларь младший в интервью «СЭ».

Очный матч легенд «Спартака» со сборной мира пройдёт в субботу, 9 сентября, в Москве. Встреча состоится в честь бывшего игрока московской команды Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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