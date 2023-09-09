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Полузащитник «Краснодара» Кривцов высказался о возможном продолжении карьеры в Европе

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,8 миллионов евро.
09 сентября 2023 13:35
автор: Александр Поволоцкий

Российский хавбек «Краснодара» Никита Кривцов высказался о потенциальном продолжении карьеры в топовом европейском чемпионате.

Отметим, что соглашение 21-летнего футболиста с «быками» действует до июня 2026 года.

«Европа? Сейчас не хочется обсуждать эту тему. Конечно, у любого футболиста есть цель и желание попробовать себя в Европе, я не исключение. Но сейчас я счастлив в «Краснодаре», — приводит »РБ-Спорт» слова Кривцова.

В нынешнем сезоне Никита Кривцов провел за »Краснодар» десять матчей и забил один гол.

источник: «РБ-Спорт»
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