Полузащитник «Краснодара» Кривцов высказался о возможном продолжении карьеры в Европе

Российский хавбек «Краснодара» Никита Кривцов высказался о потенциальном продолжении карьеры в топовом европейском чемпионате.

Отметим, что соглашение 21-летнего футболиста с «быками» действует до июня 2026 года.

«Европа? Сейчас не хочется обсуждать эту тему. Конечно, у любого футболиста есть цель и желание попробовать себя в Европе, я не исключение. Но сейчас я счастлив в «Краснодаре», — приводит »РБ-Спорт» слова Кривцова.

В нынешнем сезоне Никита Кривцов провел за »Краснодар» десять матчей и забил один гол.