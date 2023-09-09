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Директор «Фиорентины» утверждает, что Кокорин стал другим человеком и футболистом

В клубе объяснили, почему руководству пришлось отпустить игрока в «Арис».
Директор «Фиорентины» утверждает, что Кокорин стал другим человеком и футболистом
09 сентября 2023 13:23
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини прокомментировал пребывание российского нападающего Александра Кокорина в составе итальянской «Фиорентины» минувшим летом.

«Я общался со спортивным директором «Фиорентины», он тоже сказал мне, что Кокорин стал другим футболистом, новым человеком. Только положительные отзывы. Но в составе есть Нзола, Бельтран, Соттил, Иконе, Гонсалес, Куаме — много атакующих игроков. И «Арис» в такой ситуации — отличный выход, — заявил Чинквини в интервью «РБ Спорт».

В июне Кокорин вернулся в «Фиорентину» из аренды в кипрском «Арисе» и забил несколько голов за «фиалок» в товарищеских матчах. Неделю назад россиянин вернулся в «Арис», подписав контракт по схеме «1+1».

источник: «РБ-Спорт»
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