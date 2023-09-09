Директор «Фиорентины» утверждает, что Кокорин стал другим человеком и футболистом

Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини прокомментировал пребывание российского нападающего Александра Кокорина в составе итальянской «Фиорентины» минувшим летом.

«Я общался со спортивным директором «Фиорентины», он тоже сказал мне, что Кокорин стал другим футболистом, новым человеком. Только положительные отзывы. Но в составе есть Нзола, Бельтран, Соттил, Иконе, Гонсалес, Куаме — много атакующих игроков. И «Арис» в такой ситуации — отличный выход, — заявил Чинквини в интервью «РБ Спорт».

В июне Кокорин вернулся в «Фиорентину» из аренды в кипрском «Арисе» и забил несколько голов за «фиалок» в товарищеских матчах. Неделю назад россиянин вернулся в «Арис», подписав контракт по схеме «1+1».