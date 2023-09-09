В РФС прокомментировали возможный перенос матчей Кубка России

Клубы РПЛ получили письмо из РФС с ответом по вопросу возможного переноса матчей Кубка России.

Напомним, что команды просят сместить даты проведения матчей на более позднее время.

«РФС готов организовать совещание для всех вовлеченных сторон с целью разъяснения позиции о назначении времени начала матчей, однако, вынуждены сообщить, что изменение времени начала матчей 4-го и 5-го туров группового этапа Пути РПЛ на сегодняшний день не представляется возможным», — текст письма приводит «РБ-Спорт».

В РФС отметили, что проблема станет менее актуальной начиная с шестого тура в связи с переходом Европы на зимнее время и сокращением количества команд, принимающих участие в плей-офф.