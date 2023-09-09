Массимо Каррера: «Спартак» так же популярен в России, как «Ювентус» в Италии

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак», заявил, что красно-белый клуб обладает такой же популярностью в России, как «Ювентус» в Италии.

«Спартак» — самый популярный клуб в России. Конечно, это выдающийся клуб, поэтому у него такая большая армия болельщиков. Я думаю, что они с «Ювентусом» находятся на одном уровне популярности в своих странах», — цитирует Карреру телеканал «Матч ТВ».

Каррера работал в качестве главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 году. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России. Последним местом работы 59-летнего специалиста был «Бари».