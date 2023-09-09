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Дзанетти высказался о переходе Брозовича из «Интера» в «Аль-Наср»

Саудовский клуб заплатил за игрока 18 млн евро.
09 сентября 2023 13:57
автор: Степан Шереметьев

Вице-президент «Интера» и бывший капитан нерадзурри Хавьер Дзанетти высказался о переходе полузащитника Марцело Брозовича из миланского клуба в саудовский «Аль-Наср».

«Сложно об этом говорить, потому что это личные решения, и у каждого есть свой взгляд на вещи. В моей карьере мне приходилось выбирать, оставаться в «Интере» или переходить в другие большие клубы, но в моем случае чаша весов всегда склонялась в пользу нерадзурри. Я прекрасно чувствовал себя в клубе, я чувствовал, что представляю людей и ценности «Интера». Для меня это всегда было важнее любых денег. Но я не могу сказать, что переход в Саудовскую Аравию — это неправильно. Каждый оценивает это по-своему», — сказал Дзанетти в интервью Marca.

Ранее сообщалось, что 30-летний Брозович по трехлетнему контракту будет зарабатывать в «Аль-Насре» 30 млн евро за сезон, а также получит 10 млн в качестве подписного бонуса.

источник: Marca
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