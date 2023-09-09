Появились подробности перехода Егора Сорокина в «Рубин» из «Краснодара»

Защитник Егор Сорокин при переходе в казанский «Рубин» отказался от части компенсации за расторжение контракта с «Краснодаром», передает «Чемпионат».

Месяц назад «Краснодар» отправил защитника в «Краснодар-2» из-за разногласий по контракту. Клуб хотел расторгнуть договор с футболистом, который действовал до конца сезона-2023/2024, но не платить компенсацию за досрочное расторжение, на что игрок не соглашался.

В итоге Сорокин перешёл в «Рубин» на правах свободного агента, часть денег за досрочное расторжение «Краснодаром» ему была выплачена, а от части футболист отказался, выбрав игровую практику в «Рубине».