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Названы претенденты на лучший гол месяца в чемпионате России по итогам июля и августа

В список попали восемь номинантов.
09 сентября 2023 14:29
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 сентября, официальные соцсети РПЛ объявили номинантов на награду лучший гол месяца в чемпионате России по итогам июля и августа.

В список попали голы, забитые в матчах Российской Премьер-лиги за первые шесть туров.

В число номинантов вошли:

  • Бенхамин Гарре (1 тур, Ахмат – Крылья Советов, 13’)
  • Гленн Бейл (2 тур, Крылья Советов – Динамо, 74’)
  • Милан Гайич (3 тур, ЦСКА – Локомотив, 31’)
  • Михаил Рядно (4 тур, ЦСКА – Сочи, 90+4’)
  • Антон Миранчук (5 тур, Краснодар – Локомотив, 90+7’)
  • Бернард Бериша (5 тур, Ахмат – Оренбург, 24’)
  • Денис Макаров (6 тур, Рубин – Динамо, 59')
  • Дмитрий Скопинцев (6 тур, Рубин – Динамо, 74’)

В голосовании участвуют эксперты РПЛ, зрители, а также комментаторы «Матч Премьер».

источник: РПЛ
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