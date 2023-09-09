Названы претенденты на лучший гол месяца в чемпионате России по итогам июля и августа

Сегодня, 9 сентября, официальные соцсети РПЛ объявили номинантов на награду лучший гол месяца в чемпионате России по итогам июля и августа.

В список попали голы, забитые в матчах Российской Премьер-лиги за первые шесть туров.

В число номинантов вошли:

Бенхамин Гарре (1 тур, Ахмат – Крылья Советов, 13’)

Гленн Бейл (2 тур, Крылья Советов – Динамо, 74’)

Милан Гайич (3 тур, ЦСКА – Локомотив, 31’)

Михаил Рядно (4 тур, ЦСКА – Сочи, 90+4’)

Антон Миранчук (5 тур, Краснодар – Локомотив, 90+7’)

Бернард Бериша (5 тур, Ахмат – Оренбург, 24’)

Денис Макаров (6 тур, Рубин – Динамо, 59')

Дмитрий Скопинцев (6 тур, Рубин – Динамо, 74’)

В голосовании участвуют эксперты РПЛ, зрители, а также комментаторы «Матч Премьер».