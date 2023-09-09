Агент Ловата заявил, что с ЦСКА нет никакого продвижения в переговорах

Агент Леонардо Корначини, представляющий интересы левого защитника «Слована» Лукаса Ловата, рассказал, что в переговорах с московским ЦСКА отсутствует прогресс.

«В переговорах с ЦСКА нет никакого продвижения. У нас нет соглашения ни с одним клубом. Нам с Ловатом нравится Россия, и я уверен, что это был бы хороший шаг в его карьере, но пока ничего нового.

Конкретно сейчас мы ведем переговоры с другим клубом из Турции. Скорее всего, туда Ловат перейдет уже в статусе свободного агента», — приводит слова представителя игрока Metaratings.ru.