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В «Пари НН» рассказали о состоянии Сергея Юрана после операции

Российский специалист был прооперирован в пятницу, 8 сентября. 
09 сентября 2023 16:09
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился подробностями восстановления главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана, который в пятницу, 8 сентября, перенёс экстренную операцию.

«Пока прогнозов по выписке нет. Сергей Николаевич чувствует себя лучше. Но надо еще понаблюдать три-четыре дня», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после семи сыгранных матчей.

источник: «Спорт-Экспресс»
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