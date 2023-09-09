В «Пари НН» рассказали о состоянии Сергея Юрана после операции

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился подробностями восстановления главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана, который в пятницу, 8 сентября, перенёс экстренную операцию.

«Пока прогнозов по выписке нет. Сергей Николаевич чувствует себя лучше. Но надо еще понаблюдать три-четыре дня», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после семи сыгранных матчей.