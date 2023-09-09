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В «Локомотиве» назвали причину ухода Изидора в аренду в «Зенит» 

Переход француза состоялся в субботу, 9 сентября. 
09 сентября 2023 16:20
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, почему нападающий команды Вильсон Изидор перешёл на правах аренды в «Зенит».

«Ещё зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило. Предложение «Зенита» же было принципиально другим – платная аренда, обязательное право выкупа. По сути – полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока», – приводит слова Леонченко «Чемпионат».

Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл шесть матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Его контракт со столичной командой действует до лета 2026 года.

Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость французского футболиста оценивается в шесть миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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