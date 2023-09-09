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Смородская прокомментировала переход Вильсона Изидора в «Зенит» 

Французский игрок отправился на правах аренды отправился в питерский клуб.
09 сентября 2023 16:32
автор: Глеб Шевяков

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход форварда московской команды Вильсона Изидора в «Зенит».

«У Изидора сорвался трансфер во Францию. Что ему делать было? Видно, не хочет играть за «Локомотив». Слава богу тогда, что согласился перейти в «Зенит». Вопрос денег? Думаю, и это тоже. Уверена, что в «Зените» ему прибавили, а «Локомотив» не хотел. Второй фактор — он хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно, на каких местах. Это важный фактор для футболиста», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

«Локомотив» приобрёл Изидора у «Монако» в январе прошлого года. В текущем сезоне за московский клуб он провёл шесть матчей, забил два гола и отдал один ассист. Его соглашение с красно-зелёными действует до конца июня 2026 года.

источник: Чемпионат.com
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