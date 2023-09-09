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Юрий Нагорных: уход Изидора не сделает «Локомотив» слабее

Французский нападающий перешёл в «Зенит» на правах аренды.
09 сентября 2023 16:54
автор: Виталий Овсянников

Председатель совета директоров «Локомотив» Юрий Нагорных заявил, что уход французского форварда Вильсона Изидора в «Зенит» не сделает московский клуб слабее.

«Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее. На сегодняшний день в «Локомотиве» собраны сильные, мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб», — цитирует Нагорных издание Sport24.

Напомним, сегодня, 9 сентября, было объявлено что французский нападающий Вильсон Изидор перешёл на правах аренды в санкт-петербургский «Зенит».

Отмечается, что аренда платная, с обязательным правом выкупа. Она рассчитана до окончания сезона-2023/24.

источник: Sport24.ru
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