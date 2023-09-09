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ЦСКА проявлял интерес к защитнику «Атлетико Минейро» Аране

Об этом рассказал агент футболиста. 
09 сентября 2023 17:12
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Луис Гарсия, представляющий интересы защитника «Атлетико Минейро» Гильерме Араны, заявил, что его клиентом этим летом интересовался ЦСКА.

«У ЦСКА был интерес к Аране, но «Атлетико Минейро» не захотел отпускать игрока и начинать переговоры. Есть вероятность, что защитник перейдет в ЦСКА в этом году? Думаю, что нет», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Арана присоединился к «Атлетико Минейро» в январе 2020 года. В текущем сезоне за бразильскую команду он сыграл 16 матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 10 миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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