Малком обратился к Изидору после перехода игрока в «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» Малком оценил переход нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в стан сине-бело-голубых.

«Номер 10 очень удачно представлен. Удачи тебе, брат мой. Мы вместе», — написал бразильский футболист в своих соцсетях.

В субботу, 9 сентября, «Зенит» взял Изидора в аренду у «Локомотива» до конца нынешнего сезона. Сделка включает в себя право выкупа нападающего. 23-летний игрок получил десятый номер в новом клубе под которым раньше выступал Малком до своего перехода в саудовский «Аль-Иттихад».