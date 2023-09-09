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Малком обратился к Изидору после перехода игрока в «Зенит»

Французский форвард получил игровой номер в питерской команде под которым раньше выступал бразилец. 
09 сентября 2023 17:39
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард «Зенита» Малком оценил переход нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в стан сине-бело-голубых.

«Номер 10 очень удачно представлен. Удачи тебе, брат мой. Мы вместе», — написал бразильский футболист в своих соцсетях.

В субботу, 9 сентября, «Зенит» взял Изидора в аренду у «Локомотива» до конца нынешнего сезона. Сделка включает в себя право выкупа нападающего. 23-летний игрок получил десятый номер в новом клубе под которым раньше выступал Малком до своего перехода в саудовский «Аль-Иттихад».

источник: «Советский спорт»
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