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Хвича Кварацхелия может перейти в «Барселону» в следующем году 

Грузинский футболист второй сезон проводит в Серии А. 
Хвича Кварацхелия может перейти в «Барселону» в следующем году 
09 сентября 2023 17:48
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Барселона» рассматривает возможность приобретения форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, сине-гранатовые рассчитывают совершить трансфер 22-летнего игрока в 2024 году. Сообщается, что каталонский клуб урегулировал большую часть финансовый проблем, поэтому следующем летом ожидают, что средства для покупки грузина появятся.

Кварацхелия перешёл в «Наполи» в июле прошлого года. В текущем сезоне в составе неаполитанцев он сыграл два матча и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

источник: El Nacional
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