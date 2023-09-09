Хвича Кварацхелия может перейти в «Барселону» в следующем году 

«Барселона» рассматривает возможность приобретения форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, сине-гранатовые рассчитывают совершить трансфер 22-летнего игрока в 2024 году. Сообщается, что каталонский клуб урегулировал большую часть финансовый проблем, поэтому следующем летом ожидают, что средства для покупки грузина появятся.

Кварацхелия перешёл в «Наполи» в июле прошлого года. В текущем сезоне в составе неаполитанцев он сыграл два матча и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.