Изидор попрощался с болельщиками «Локомотива» после перехода в «Зенит» 

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор попрощался с болельщиками московского клуба после своего перехода в «Зенит».

Петербуржцы взяли французского игрока в аренду до конца сезона-2023/2024 с возможностью выкупа.

«Уважаемые болельщики «Локомотива». Спасибо, что приняли меня, как это должно быть, чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал всё ради этой зелёной майки благодаря вашей поддержке. Было приятно поделиться с вами моментами, и я буду помнить только хорошие. «Локо» всегда будет частью моей семьи», — написал 23-летний футболист в своих соцсетях.

«Локомотив» приобрёл Изидора у «Монако» в январе прошлого года. В текущем сезоне за столичную команду он провёл шесть матчей, забил два гола и отдал один ассист. Его соглашение с красно-зелёными действует до конца июня 2026 года.