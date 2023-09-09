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Изидор попрощался с болельщиками «Локомотива» после перехода в «Зенит» 

Питерская команда арендовала француза до конца нынешнего сезона. 
09 сентября 2023 18:06
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор попрощался с болельщиками московского клуба после своего перехода в «Зенит».

Петербуржцы взяли французского игрока в аренду до конца сезона-2023/2024 с возможностью выкупа.

«Уважаемые болельщики «Локомотива». Спасибо, что приняли меня, как это должно быть, чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал всё ради этой зелёной майки благодаря вашей поддержке. Было приятно поделиться с вами моментами, и я буду помнить только хорошие. «Локо» всегда будет частью моей семьи», — написал 23-летний футболист в своих соцсетях.

«Локомотив» приобрёл Изидора у «Монако» в январе прошлого года. В текущем сезоне за столичную команду он провёл шесть матчей, забил два гола и отдал один ассист. Его соглашение с красно-зелёными действует до конца июня 2026 года.

источник: «Советский спорт»
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