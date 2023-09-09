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Черчесов оценил возможность участвовать в ретро-матчах в качестве игрока 

Сегодня, 9 сентября, специалист выступит в роли главного тренера легенд «Спартака» в рамках встречи имени Ильи Цымбаларя.
09 сентября 2023 18:46
автор: Никита Плохих

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему не выходит на поле в ретро-матчах.

60-летний специалист в субботу, 9 сентября, будет руководить легендами «Спартака» в матче имени экс-игрока красно-белых Ильи Цымбаларя со сборной мира.

«Я уже своё в воротах отстоял. Не собираюсь участвовать в матчах легенд, как игрок. Знаете, сейчас играют и реализуются те, кто во время профессиональной карьеры филонил», – заявил Черчесов в беседе с корреспондентом Ильи Советского спорта.

Очный матч легенд «Спартака» со сборной мира пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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