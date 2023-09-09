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Эменике сравнил арену «Спартака» со стадионами в Англии

Ранее форвард выступал за московский клуб.
09 сентября 2023 19:15
автор: Степан Шереметьев

Экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике ответил на вопрос о возвращении в Россию.

«Отличный стадион! Очень рад вернуться! «Спартак» — большой клуб. Я наслаждался игрой за красно-белых. Что если сравнить «Открытие Арену» со стадионами в Англии? Я был на многих. Они все похожи!» — приводит слова игрока «СЭ.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года. Эменике сыграет за сборную мира.

источник: «Спорт-Экспресс»
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