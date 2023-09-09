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Даме Н’Дойе оценил шансы российских клубов выиграть Лигу чемпионов в ближайшее время 

Команды из России отстранены от международных соревнований с февраля прошлого года.
09 сентября 2023 19:33
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард «Локомотива» Даме Н’Дойе уверен, что российский клуб завоюет Лигу чемпионов в ближайшие десять лет.

«В футболе возможно всё! Возможно, моё интервью даст какой-то толчок и российский клуб завоюет этот трофей. Не буду называть, что это будет за команда, но запомните мои слова – в течение ближайших десяти лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов. Я верю, что это возможно. Вы потом будете перечитывать это интервью и говорить: «А он был прав!», – приводит слова 38-летнего сенегальца «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

источник: «РБ-Спорт»
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