Камоцци назвал имя специалиста, который может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший ассистент экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци считает, что Массимо Каррера, который вернулся в Россию, способен заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

Итальянский специалист в эти минуты принимает участие в матче памяти имени Ильи Цымбаларя в Москве. Он выступает в качестве наставника сборной мира в противостоянии с легендами столичного клуба.

«Да, Каррера вернулся в Россию, теперь он может посещать эту страну. Стоит ли и нужно ему работать в России? Это его личные дела, о которых не хочется говорить. Технически он мог бы сейчас заменить Абаскаля», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб из Москвы стал победителем чемпионата России в сезоне-2016/2017.