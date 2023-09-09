Онопко высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с Египтом

Ассистент главного тренера сборной России Валерия Карпина, Виктор Онопко рассказал о процессе подбора стартового состава команды на товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.

Также тренер отметил, что он будет поддерживать связь с Карпиным по ходу игры.

«У состава сегодня тренировка, в которой я не смог сегодня принять участие. Будет все обсуждаться после тренировки. Завтра улетаем. По прилете, а, может, сегодня вечером будем уже знать приблизительный состав. Наметки уже есть, план есть. Да, мы постоянно на связи будем, как это будут позволять условия Валерию Георгиевичу, потому что у него тоже тренировка, пресс-конференция. Будем держать связь», – приводит слова 53-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

В четверг, 7 сентября, национальная команда России сыграла с Египтом вничью. Встреча завершилась со счётом 1:1. В понедельник, 11 сентября, состоится вторая игра сборных, где Онопко будет исполнять роль главного тренера.