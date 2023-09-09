Легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

Легенды «Спартака» оказались сильнее сборной мира в контрольном матче памяти Ильи Цымбаларя.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу ветеранов красно-белых.

В составе победителей голами отметились защитник Андрей Ешенко на 4-й минуте и нападающий Роман Павлюченко на 16-й минуте. Сборная мира отыграла один мяч на 77-й минуте благодаря усилиям Мирослава Ромащенко.

Главными тренерами легенд «Спартака» выступали Станислав Черчесов и Олег Романцев. Мировой национальной командой руководили Массимо Каррера и Юрий Сёмин. Встреча состоялась в честь памяти экс-игрока московской команды Ильи Цымбаларя, который умер 28 декабря 2013 года.