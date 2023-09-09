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Легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».
09 сентября 2023 20:46
автор: Глеб Шевяков

Легенды «Спартака» оказались сильнее сборной мира в контрольном матче памяти Ильи Цымбаларя.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу ветеранов красно-белых.

В составе победителей голами отметились защитник Андрей Ешенко на 4-й минуте и нападающий Роман Павлюченко на 16-й минуте. Сборная мира отыграла один мяч на 77-й минуте благодаря усилиям Мирослава Ромащенко.

Главными тренерами легенд «Спартака» выступали Станислав Черчесов и Олег Романцев. Мировой национальной командой руководили Массимо Каррера и Юрий Сёмин. Встреча состоялась в честь памяти экс-игрока московской команды Ильи Цымбаларя, который умер 28 декабря 2013 года.

источник: «Советский спорт»
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