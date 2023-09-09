Гол Классона помог Швеции разгромить Эстонию в квалификации Евро-2024

В субботу, 9 сентября, в Таллине прошел матч 4-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Эстонии и Швеции. Гости одержали разгромную победу со счетом 5:0.

Голы в составе победителей забили Виктор Дьокереш (18-я минута), Деян Кулушевски (24), Александр Исак (39), Робин Куайсон (75) и Виктор Классон (90+2).

Таким образом, Швеция набрала 6 очков и расположилась на третьем месте в квартете. В активе Эстонии один балл и 4-я позиция.

В следующем матче подопечные Янне Андерсона сыграют дома против Австрии 12 сентября, а Эстония поедет в гости к Бельгии в этот же день.

Евро-2024, квалификация

4-й тур

Эстония – Швеция 0:5

Голы: Дьокереш 18, Кулушевски 24, Исак 39, Куайсон 75, Классон 90+2