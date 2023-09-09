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Сборная Беларуси сыграла вничью с Андоррой в отборочном матче на Евро-2024

Национальным командам не удалось забить в прошедшей игре. 
09 сентября 2023 20:56
автор: Глеб Шевяков

Завершился матч 5-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 между сборными Андорры и Беларуси.

Очная встреча закончилась со счётом 0:0.

Белорусские футболисты превзошли своего соперника во владении мячом (64 на 36), нанесли больше ударов (14-4) и ударов в створ (2-1).

Таким образом, сборная Беларуси занимает четвёртое место в турнирной таблице группы I, набрав четыре очка после пяти сыгранных матчей. Национальная команда Андорры идёт на последней, шестой позиции с двумя очками.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа I.

5-й тур.

Андорра – Беларусь – 0:0 (0:0)

источник: «Советский спорт»
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