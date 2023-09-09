Александр Мостовой оценил атмосферу на матче легенд «Спартака» и сборной мира 

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу состоявшегося матча между легендами «Спартака» и сборной мира.

Игра состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой ветеранов красно-белых со счётом 2:1.

Всё замечательно, всё прекрасно. Я думаю, если бы матч был анонсирован немножко раньше, то было бы лучше, потому что за 2–3 дня узнал, что он будет на сто процентов. Я думаю, что народу собралось бы намного больше. А так… атмосфера прекрасная. Очень рад, что были болельщики «Спартака» за воротами, которые отсутствуют на играх основной команды, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Мостовой играл в составе «Спартака» на протяжении четырёх лет (1987-1991). Вместе с московским клубом он дважды становился чемпионом СССР.