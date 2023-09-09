Гарри Кейн раскрыл, в чем главное отличие «Баварии» от «Тоттенхэма»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, какие требования выдвигаются в мюнхенском клубе в плане завоевания трофеев в нынешнем сезоне.

«Мы ждем побед от «Баварии», потому что она выигрывала титул на протяжении 11 или 12 последних лет.

За короткий период времени нахождения в клубе я уже успел почувствовать, что здесь большое давление в плане завоевания трофеев», – приводит слова Кейна Bayern & Germany.

После трех матчей Бундеслиги «Бавария» разделяет первую строчку с «Байером» – у этих двух клубов по 9 очков. В следующем туре команды встретятся в очной игре. Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 21:30 на «Альянц Арене».