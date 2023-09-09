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Гарри Кейн раскрыл, в чем главное отличие «Баварии» от «Тоттенхэма»

Нападающий сборной Англии перешел в мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.
09 сентября 2023 21:11
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, какие требования выдвигаются в мюнхенском клубе в плане завоевания трофеев в нынешнем сезоне.

«Мы ждем побед от «Баварии», потому что она выигрывала титул на протяжении 11 или 12 последних лет.

За короткий период времени нахождения в клубе я уже успел почувствовать, что здесь большое давление в плане завоевания трофеев», – приводит слова Кейна Bayern & Germany.

После трех матчей Бундеслиги «Бавария» разделяет первую строчку с «Байером» – у этих двух клубов по 9 очков. В следующем туре команды встретятся в очной игре. Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 21:30 на «Альянц Арене».

источник: Bayern&Germany
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