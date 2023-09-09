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Власти Саудовской Аравии запретили Манчини давать интервью после поражения со сборной

Это был первый матч с национальной командой для итальянского специалиста
09 сентября 2023 22:05
автор: Александр Бойченко

Накануне сборная Саудовской Аравии уступила национальной команде Коста-Рики со счетом 1:3 в контрольном матче.

Эта встреча стала первой для нового главного тренера Саудовской Аравии Роберто Манчини.

Как сообщает Sky Sports, специалисту не разрешили пообщаться с прессой после матча, так как правительство страны наложило запрет на любое медиа-взаимодействие в послематчевых мероприятиях.

Добавим, минувшим летом 58-летний специалист подал в отставку с поста тренера сборной Италии и принял предложение возглавить Саудовскую Аравию. Контракт между сторонами заключен до 30 июня 2027 года.

источник: Sky Sports
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