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Жирков признался, что не представляет себя в роли главного тренера в данный момент

Бывший футболист проходит обучение в академии РФС. 
09 сентября 2023 22:00
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своём обучении на должность тренера в академии Российского футбольного союза.

«Куда планирую пойти работать после обучения? Пока не знаю, еще долго учиться. На стажировку я поеду, наверное, к себе на родину в Тамбов. Посмотрим. О тренерской мечте пока ещё не задумывался. Пока главным тренером я себя не представляю. С кем хотел бы поработать? Не задумывался, честно. Тяжело сказать. Очень много хороших специалистов, с кем работал», – приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

40-летний Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста в июле прошлого года. Ранее он выступал за «Зенит», «Динамо», «Анжи», лондонский «Челси» и ЦСКА. На его счету 105 матчей, два гола и 11 результативных передач в составе сборной России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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