Лучано Спаллетти: гимн Италии стоит 100 гимнов Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился эмоциями от своего дебютного матча в статусе рулевого национальной команды.

«В прошлом я провёл несколько важных матчей в Лиге чемпионов, поэтому знаю, какое это давление. Однако гимн Италии стоит 100 гимнов Лиги чемпионов. Так что, скажем так, я спал на несколько минут меньше», — приводит слова Спаллетти RAI Sport.

Спаллетти тренировал «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону», «Рому», «Интер». Российским болельщикам он знаком по работе в «Зените» (2009 – 2014). Последним клубом специалиста был «Наполи», с которым он завоевал «скудетто».

Свой первый матч во главе сборной Италии Спаллетти проводит в эти минуты с Северной Македонией. К перерыву счёт не открыт - 0:0.