Ильдефонс Лима завершил карьеру в сборной Андорры в возрасте 43 лет 

Защитник Ильдефонс Лима объявил о завершении карьеры в сборной Андорры.

В субботу, 9 сентября, 43-летний игрок последний раз принял участие в матче национальной команды против сборной Беларуси (0:0) в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2024.

Лима выступал за сборную Андорры на протяжении 26 лет (1997-2023). Он является лучшим бомбардиром национальной команды, имея в своём активе 11 забитых мячей за 135 игр.

На клубном уровне в настоящий момент он играет за вторую команду «Андорры».