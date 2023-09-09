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Каррера заявил, что не смотрит матчи московского «Спартака» 

Итальянец два года руководил столичным клубом. 
09 сентября 2023 22:57
автор: Глеб Шевяков

Итальянский специалист Массимо Каррера признался, что он не смотрит игры «Спартака».

«Матчи мне не удается смотреть, но я всегда слежу за результатами команды. Я не готов говорить о работе Гильермо Абаскаля и об игре его «Спартака», — приводит слова 59-летнего специалиста RT.

Каррера работал в качестве главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России. Его последним местом работы был «Бари», который он покинул в апреле 2021 года.

источник: «RT на русском»
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